В «Голосі» заявили, що уряд має знайти механізм фінансування Нацплану щодо скорочення викидів

Нардеп Василенко вважає, що зараз м‘яч на полі Міненерго, який має запропонувати фінансові механізми, що зрушать з місця скорочення викидів в Україн

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року

Кабінет міністрів України має знайти механізм фінансування Національного плану щодо скорочення викидів (НПСВ) на теплоелектростанціях (ТЕС) та теплоелектроцентралях (ТЕЦ), оскільки держава має виконувати свої зобов’язання перед ЄС щодо зменшення викидів.

Про це на Facebook написала народна депутатка фракції «Голос» Леся Василенко, коментуючи слухання Комітету з питань екології Верховної ради, яке відбулося 19 січня.

«Всі погоджуються, що фільтри треба, українці не можуть далі труїтися від «чистого» повітря, що НПСВ формувався без урахування питання фінансів, зараз завдання уряду запропонувати рішення, погодити його з ключовими стейкхолдерами і нарешті виконати зобов’язання перед українцями — надати право дихати безпечним повітрям», – сказала Василенко, зазначивши, що наразі фінансового інструмента немає.

Вона підкреслила, що для виконання НПСВ в Україні потрібно лише знайти фінансування, щоб державні та приватні енергокомпанії почали роботи з екологічної модернізації своїх енергоблоків.

«Ціна чистого повітря для українців за різними розрахунками доходить до 4,1 млрд євро за наступні роки (до 2033 року)», – уточнила нардеп.

Вона додала, що зараз м‘яч на полі Міненерго, який має запропонувати фінансові механізми, що зрушать з місця скорочення викидів в Україні.

Як повідомлялося, 19 січня на слуханнях в Комітеті ВР з питань екологічної політики та природокористування представники одноголосно дійшли до висновку, що НПСВ, який вже з 1 січня цього року передбачає виведення енергоблоків ТЕС в ремонт для встановлення очисного обладнання, в поточних умовах не є реалістичним для виконання, і тому влада має об’єднатися в пошуку та розробці механізму фінансування Нацплану для його ефективної реалізації.

На думку президента Українського Національного комітету CIGRE Олександра Світеліка, Україні загрожує втрата енергетичної безпеки через примусове виведення в тривалі ремонти енергоблоків теплоелектростанцій, якщо не зрушити терміни реалізації НПСВ, впровадження якого очікується з 2021 року.

Експерт із питань енергетики Сергій Чех вважає, що Україна повинна актуалізувати Національний план зі скорочення викидів, який почав діяти з 2021 року, оскільки виконання його вимог може призвести до втрати найефективніших блоків ТЕС і ТЕЦ через відсутність фінансування на екологічні ремонти.

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.