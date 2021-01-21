Українців закликали їсти більше м'яса, аби врятувати «Нашу рябу»?

Світові ціни на м'ясо падають: профільна асоціація закликає українців користуватись нагодою і їсти більше

Профільна асоціація виробників м'ясної галузі закликала українців більше споживати м’яса, щоб підтримати галузі свинарства і птахівництва. Заява викликана зниженням цін на світовому ринку, на який орієнтовані найбільші українські виробники.

Наголошується, що є кілька причин здешевлення м’яса в Україні. «Одна з них – перевиробництво курятини в світі, а через Covid-19 разом з пташиним грипом та африканською чумою свиней, світова торгівля курятиною і свининою зупиняється», ‒ стверджують в асоціації «М’ясної галузі».

В асоціації нагадують, що Україна входить до десятки найбільших експортерів м’яса птиці і наша курятина, завдяки найнижчій собівартості в світі, здатна частково компенсувати втрату збуту в ЄС через інші ринки, як-то Азії, навіть Канади, і робота в цьому напрямку ведеться.

У «М’ясній галузі» також повідомили, що у минулі роки українці їли найменше м’яса у Європі – до 45 кг на людину в рік при рекомендованій медичній нормі 80 кг в рік.

«З 2021 року маємо можливість купувати всі види м’яса – свинину, курятину, яловичину за найнижчими в світі цінами», ‒ зазначають у пресслужбі Асоціації.

Експерти у свою чергу кажуть, що надлишок м’яса птиці може призвести до різкого зниження цін на курятину і свинину.

«Для свинарства подальше зниження цін буде критичним. У свинарів попереду ще велика робота із зниження собівартості до рівня країн з розвиненим свинарством. Цього року ми маємо розраховувати, насамперед, на самих себе, тобто внутрішній ринок, який має потенціал росту споживання м’яса, щонайменше на 50%» – говорить Микола Бабенко, виконавчий директор асоціації «М’ясної галузі».

«Роздрібна ціна 100 грн/кг свинини і курятини – це витрати в рік 4500 грн на м’ясо на 1 людину в об’ємах споживання 2020 року. Якщо збільшити, навіть, на половину – додатково 22,5 кг м’яса в рік, то це додатково 2250 грн в рік, тобто додатково витрат на людину менше 200 грн в місяць. Навіть у складній економічній ситуації – це доступно», – вважає керівник асоціації.

Нагадаємо, головним виробником м’яса птиці в Україні є агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) , найвідоміша торгова марка якої «Наша ряба». Згідно з біржовим повідомленням компанії, продажі курятини цієї компанії за підсумками трьох кварталів 2020 року зросли на 2% – до 523 760 тонн. При цьому компанія наприкінці року визнавала, що середня ціна продажу курятини в третьому кварталі цього року була на 11% нижче, ніж в третьому кварталі 2019 року – $1,36 за кг (без ПДВ), а за січень-вересень – на 9% нижче, $1,34 за кг (без ПДВ).

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