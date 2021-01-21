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    Євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального

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    У проєкті резолюції&nbsp;&nbsp;йдеться, що після арешту Навального ЄС повинен не допустити завершення будівництва російського газопроводу. - Євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального
    У проєкті резолюції  йдеться, що після арешту Навального ЄС повинен не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

    Вимогу про зупинку будівництва підтримують парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів і зелених

    Після арешту російського опозиціонера Олексія Навального владою РФ у Європарламенті хочуть зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».

    Про це йдеться у відповідному проєкті резолюції Європарламенту, пише Der Spiegel.

    Зазначається, що таку вимогу підтримують парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів і зелених. У документі йдеться, що після арешту Навального ЄС повинен не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

    Крім призупинення будівництва, депутати також закликають ввести санкції проти «фізичних і юридичних осіб, які брали участь у рішенні про арешт і ув'язнення Олексія Навального».

    Санкції пропонують накласти також на відповідальних за напади на членів опозиції, а саме російських олігархів, членів найближчого оточення Путіна і «пропагандистів у ЗМІ».

    Як відомо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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    До слова, на днях США ввели нові санкції проти «Північного пототоку-2».

    Також відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

    Російський монополіст «Газпром» 19 січня вперше заговорив про ймовірний провал «Північного потоку-2». У компанії припустили, що проєкт може бути призупинений або взагалі згорнутий.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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    Теги: ЄС Росія енергетика санкції Європарламент путінський режим будівництво арешт Олексій Навальний Північний потік-2
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