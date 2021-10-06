В Кабміні вирішують, як зберегти пенсії для українців

Якщо питання пенсійних накопичень не почати вирішувати зараз, то в майбутньому на одного працівника припадатиме два пенсіонери

Шмигаль: «Єдиний вихід отримувати достойні пенсії – це запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи»

Для того, аби в подальшому українці мали можливість отримувати достойні пенсії, необхідно запровадити додаткові накопичувальні системи. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю LB.ua.

«Єдиний цивілізований вихід отримувати достойні пенсії – це запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи. Це, в принципі, надзвичайно важливий момент розвитку нашої держави. Відсутність накопичувальної пенсійної системи я відношу до власного переліку «економічних злочинів проти України» – зазначив Шмигаль.

Прем’єр також зазначив, якби держава почала вирішувати це питання раніше, то на даний момент в економіці було до $50 млрд накопичень.

«Якби її запровадили 15 років тому, зараз ми мали б накопичених в економіці від 40 до 50 млрд доларів, які інвестувалися б у нашу економіку. Порахуйте, 90 млрд боргу… Якби ми зараз мали внутрішніх накопичень 50 млрд… Це довгі гроші, довгі інвестиції, які пенсійні фонди можуть інвестувати у внутрішню економіку. Це взагалі інший економічний світогляд держави. Плюс на сьогодні це розрахунково вдвічі більша пенсія, аніж та, яка існує наразі. Тобто це те, що ми маємо зробити, аби через 10–15 років мати достойну пенсію. Це невідворотно», – уточнив прем’єр-міністр.

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