Розслідування про офшори Зеленського набрало більше 1 млн переглядів на Youtube

У розслідуванні йдеться, що президент Зеленський та його соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із Коломойським

У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу

Фільм-розслідування «Офшор 95» на Youtube уже переглянуло більше 1 млн глядачів.

Фільм команди «Слідства.Інфо» – це розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та брудні гроші олігарха Коломойського. Він є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.

Pandora Papers – це глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу.

У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером, президентом України Володимиром Зеленським, королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Кенії Ухуру Кеніатою, а також впливові мільярдери були або й донині є пов'язаними з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки. Офшорні рахунки часто використовуються, щоб таємно розпоряджатися величезними сумами грошей і приховувати справжні статки особи

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.

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