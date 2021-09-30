Уряд розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону – Шмигаль

Шмигаль: «Зростання тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для всього нашого суспільства»

Уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

«Пандемія вплинула на розвиток економіки країни і на соціальну сферу, ми стали свідками, що Росія розв’язала енергетичну війну й енергетичний шантаж всієї Європи, аби ввести в експлуатацію «Північний потік–2». Ціна на газ на європейських хабах вже сягає 30 грн у перерахунку. Це рекорд за всю історію. Тому ситуація зі зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для всього нашого суспільства. Тому з ініціативи президента України уряд розробив план з п’яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифи та спокійно пройти опалювальний сезон.

За його словами, план виглядає так:

фіксована ціна на газ. Завдяки річним продуктам ціна для більшості українців складе не більше 8 грн за кубометр;

зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року

з 1 жовтня для 80% українських сімей ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 гривні за кВт*год, для інших залишиться незмінною

для стабільного проходження зими накопичено майже 19 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах

меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком.

«Одне з ключових питань, які треба вирішити, – це тарифи на тепло та гарячу воду. Ці тарифи тепер затверджують органи місцевої ради. Підписано меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня на Конгресі місцевих та регіональних влад.