Шмигаль розповів про рекордне зростання іноземних інвестицій

Зростання інвестицій у першому півріччі – на рекордному рівні за останні роки

Прямі іноземні інвестиції в Україну у першому півріччі становили $2,83 млрд. Про це повідомив у Facebook gрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали $2,83 млрд. З них $2,33 млрд надійшло з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі – на рекордному рівні за останні 4 роки», – наголосив глава уряду.

Він висловив сподівання, що запроваджені цьогоріч додаткові стимули для підприємців сприятимуть зростанню інвестиційної активності.

Водночас за словами Шмигаля, продовжує зростати експорт української продукції. У вересні він збільшився на 38% і за 9 місяців становив $48,5 млрд, що на $13,4 млрд, ніж торік.

«Для збільшення нашого експорту ми активно працюємо над отриманням «промислового безвізу» з ЄС, а також над декількома угодами про зону вільної торгівлі», – наголосив прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що у серпні Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р, що значно вище, ніж у липні (2,3%). Цей Індекс включає інформацію про основні галузі економіки й демонструє позитивні аспекти її динаміки.

«Краще відновлення економічної активності відбулося завдяки зростанню сільського господарства (+25% р/р), сталому споживчому попиту та зростанню роздрібної торгівлі (+10% р/р), збільшенню інвестицій, а також зростанню будівельного сектору та окремих важливих галузей промисловості (металургії, машинобудування). Важливим аспектом також залишається зростання заробітних плат (+ 22% р/р у номінальному вимірі та +11% р/р у реальному вимірі)», – констатував очільник Кабміну.

Глава уряду також поінформував, що будівельний сектор у серпні зріс на 9% у порівнянні з серпнем минулого року.

«Таке збільшення відбувається і по групі житлових будівель, і по групі інженерних споруд (дороги, комунікації, промислові об’єкти). Державні інвестиції в галузь дають додатковий поштовх до подальшого зростання», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, якщо Україна повністю інтегрується і буде використовувати інструменти цифрового ринку з Євросоюзом, то зможе отримати $2,5-$3,5 млрд у товарах і до півмільярда вигод у послугах. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми активно рухаємося до «цифрового безвізу» з Євросоюзом. Затвердили чотири законопроекти про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, мета яких – приєднання України до Єдиного цифровому ринку ЄС», – заявив Шмигаль.