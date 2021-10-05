Мер Чернігова не підписав газовий меморандум Зеленського і Ко та озвучив причини

Меморандум пропонує нерівні компенсаторні умови для різних населених пунктів, вважає градоначальник

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, чому місто Чернігів утрималося від підписання газового меморандуму між «НАК «Нафтогаз», Асоціацією міст України і Конгресом місцевих та регіональних влад при президентові. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Газовий гіпноз. Як Зеленський та уряд роблять наступну зиму теплою».

За словами мера, меморандум пропонує компенсувати з місцевих бюджетів зростаючу вартість енергоносіїв та стримати таким чином зростання тарифів. Але платники місцевих податків сплачують їх для того, щоб місцева влада забезпечила харчування дітей у школах та садочках, розвиток інфраструктури, громадський транспорт, якісні медичні послуги… Тобто для підтримки та розвитку відповідних громад. Отже, компенсація різниці тарифів з місцевих бюджетів суперечить самій логіці поділу бюджетів на різні рівні.

«За рівнем платоспроможності я б поділив всі громади в Україні на чотири групи. Перша – столиця та міста-мільйонники. Друга – інші обласні центри та великі промислово розвинені міста (наприклад, Кривий Ріг або Кременчуг). Третє – міста до 100 тис населення з середнім або низьким промисловим потенціалом. Четверта – інші об’єднані тергромади. За цим меморандумом компенсація різниці в тарифах генеруючим суб‘єктам протягом опалювального періоду обійдеться, умовно для першої групи – 25-30% від бюджетів розвитку; другій групі – 50-60%; третій групі – 70-80%, а для багатьох ОТГ четвертої групи це коштуватиме понад 100% від їхніх бюджетів розвитку. Я вважаю це неправильним та несправедливим», – пояснює міський голова Чернігова.

Атрошенко зазначив, що компенсація у вигляді 4% податку на доходи фізичних осіб, яку пропонує Кабмін, насправді означає, що великі та промислово розвинені міста отримають значно більший ресурс з державного бюджету в розрахунку на душу населення, аніж громади другої, третьої і особливо четвертої груп. Тобто цей меморандум пропонує нерівні компенсаторні умови для різних населених пунктів.

Ще важливий момент. Чернігів знаходиться на півночі України і температурний режим будь-якого опалювального сезону тут буде нижчий мінімум на 3-4 градуси Цельсія, ніж в Херсоні, Миколаєві або Одесі, пояснив Владислав Атрошенко. Відповідно, затрати місцевого бюджету на проходження опалювального сезону будуть значно вищими, ніж у південних містах. І це ніяк не враховується в цьому меморандумі, що є також несправедливим.

«Сам обраний підхід стримування зростання тарифів шляхом допомоги всім, включаючи багатих, є нелогічним з точки зору мільярдів гривень невиправданих затрат. Більш справедливим є підхід надання субсидій тим категоріям населення, які дійсно цього потребують», – наголосив мер.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).