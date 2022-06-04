В Україні буде створено ще два індустріальних парки

Нові індустріальні парки «Марамуреш» та «Л-ТАУН» з'являться на Закарпатті та Київщині

На Закарпатті та Київщині створять ще по одному індустріальному парку. Уряд вже ухвалив рішення про внесення двох нових об’єктів до відповідного Реєстру. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Йдеться про:

індустріальний парк «Марамуреш» у Закарпатській області, де розвиватимуть деревообробну промисловість та меблеве виробництво;

індустріальний парк «Л-ТАУН» у Київській області, де будуть зосереджені компанії, що спеціалізуються на агропромисловості та машинобудуванні.

«Підприємства, які розміщуватимуться в межах індустріальних парків, зможуть надалі скористатися фінансовими стимулами, зокрема повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами для облаштування виробничих приміщень та подальшої діяльності компаній, відшкодування витрат на підключення та приєднання до інженерних мереж», – зазначили в Мінекономіки.

Індустріальні парки – це точки розвитку української економіки. Доступ до інфраструктури, логістики, трудових ресурсів, податкові та митні пільги, що діятимуть на цих об’єктах, створюють можливості для безперешкодного ведення бізнесу, що має особливо велике значення у воєнний час.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.