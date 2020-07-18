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    Економіка та фінанси

    З початку року в Україні різко зменшилось виробництво сільськогосподарської продукції

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    Основний спад зафіксовано в червні - З початку року в Україні різко зменшилось виробництво сільськогосподарської продукції
    Основний спад зафіксовано в червні

    За даними Держстату сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%

    В Україні виробництво сільськогосподарської продукції за перші шість місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року впало на 18,7%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Відзначається, що основний спад зафіксовано в червні.

    За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%, господарства населення – на 8,4%.

    При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 56,8%, в тваринництві – на 2,2%.

    У той же час раніше повідомлялося, що Україна встановила рекорд з експорту зерна.

    За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

    Нгадаємо, українці завершили декларування своїх доходів за 2019 рік. Відтак, вони на 13% або на майже 11 млрд грн більші, ніж минулого року – загалом 94,5 млрд грн.

    Як повідомлялося, на Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину.

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