  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні податки платить менше половини бізнесу, – нардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Надвисокі податки просто вбивають бізнес&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;сказав Гончаренко - В Україні податки платить менше половини бізнесу, – нардеп
    «Надвисокі податки просто вбивають бізнес», – сказав Гончаренко

    Гончаренко констатував: підвищення податків за нинішніх умов призведе до знищення бізнесу

    Влада має працювати з тими, хто не сплачує податки, а не збільшувати податковий тягар для легального бізнесу. Про це заявив народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

    «В нинішніх економічних умовах треба ставити питання не про збільшення податків, а навпаки збереження всього білого сектору, який працює «вбілу» і сплачує ці податки. Наше завдання розширювати білий сектор і виводити з тіні тих, хто в ній працює. Але збільшення податків жодним чином цьому не допоможе, а абсолютно навпаки», – сказав Гончаренко.

    За його словами, сьогодні держава має надати підтримку бізнесу, забезпечити збереження і, по можливості, збільшення робочих місць, а не підвищувати податковий тягар для підприємців. На думку депутата, влада має збільшити надходження до державної скарбниці за рахунок боротьби з тіньовими схемами.

    «Треба виводити з тіні той бізнес, який не платить податки. Треба прикривати схеми, які вимивають з бюджету мільярди. А на той бізнес, який працює легально, сьогодні треба навпаки зменшувати навантаження, а не збільшувати», – наголосив Гончаренко.

    Він також констатував: підвищення податків за нинішніх умов призведе до знищення бізнесу.

    «Надвисокі податки просто вбивають бізнес. В Україні проблема не з тим, що легальний бізнес платить мало податків. В Україні проблема з тим, що велика частина не платить нічого. Ось з ними треба працювати», – підсумував Гончаренко.

    Раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши , що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

    Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів.

    Теги: Європейська солідарність податки бізнес Олексій Гончаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies