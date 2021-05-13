В Україні податки платить менше половини бізнесу, – нардеп

Гончаренко констатував: підвищення податків за нинішніх умов призведе до знищення бізнесу

Влада має працювати з тими, хто не сплачує податки, а не збільшувати податковий тягар для легального бізнесу. Про це заявив народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

«В нинішніх економічних умовах треба ставити питання не про збільшення податків, а навпаки збереження всього білого сектору, який працює «вбілу» і сплачує ці податки. Наше завдання розширювати білий сектор і виводити з тіні тих, хто в ній працює. Але збільшення податків жодним чином цьому не допоможе, а абсолютно навпаки», – сказав Гончаренко.

За його словами, сьогодні держава має надати підтримку бізнесу, забезпечити збереження і, по можливості, збільшення робочих місць, а не підвищувати податковий тягар для підприємців. На думку депутата, влада має збільшити надходження до державної скарбниці за рахунок боротьби з тіньовими схемами.

«Треба виводити з тіні той бізнес, який не платить податки. Треба прикривати схеми, які вимивають з бюджету мільярди. А на той бізнес, який працює легально, сьогодні треба навпаки зменшувати навантаження, а не збільшувати», – наголосив Гончаренко.

Він також констатував: підвищення податків за нинішніх умов призведе до знищення бізнесу.

«Надвисокі податки просто вбивають бізнес. В Україні проблема не з тим, що легальний бізнес платить мало податків. В Україні проблема з тим, що велика частина не платить нічого. Ось з ними треба працювати», – підсумував Гончаренко.

Раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши , що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів.