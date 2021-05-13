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    Медведчук спокійно перебуває на свободі, як той же Коломойський – нардеп

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    &nbsp;Медведчук 12 травня надавав свідчення в Офісі генерального прокурора - Медведчук спокійно перебуває на свободі, як той же Коломойський – нардеп
     Медведчук 12 травня надавав свідчення в Офісі генерального прокурора
    Фото з відкритих джерел

    Медведчук не перебуває в СІЗО чи під домашнім арештом, як Антоненко

    Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук показово приїздить до Офісу Генпрокурора, де підозру йому навіть не вручили. Про це розповів народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Він не перебуває в СІЗО чи під домашнім арештом, як ті ж Антоненко-Ріффмастер, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко. Він спокійно продовжує перебувати на свободі, як той же Ігор Коломойський, звинувачений у корупції неймовірних масштабів», – написав Гончаренко.

    За його словами, наразі можна зробити висновок, що державна зрада в Україні – чи не найлегший злочин.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

    Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

    Зазначимо: 12 травня Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для надання свідчень у справі про державну зраду. Він заявив, що готовий до арешту. В ОГП нардеп отримав примірник підозри й він висловив переконання, що документ йому вручили з порушенням законної процедури. За його словами, високопоставлені посадові особи нібито вже кілька місяців пропонують йому покинути Україну, однак «робити це він не збирається».

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    Теги: Віктор Медведчук Ігор Коломойський СБУ Олексій Гончаренко козак
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