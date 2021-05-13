В Україні підвищать деякі податки. У Кабміні розповіли, з кого зберуть 60 млрд

Нововведення зачеплять тютюнову галузь, великих промислових виробників і ринок палива

В Україні збільшать частину податків і акцизів для того, щоби додатково зібрати до бюджету близько 60 млрд грн. Нововведення зачеплять тютюнову галузь, великих промислових виробників, ринок палива. Про це йдеться в презентаці їМінфіну, яка є в розпорядженні Obozrevatel.

Комплекс змін передбачає шість головних нововведень. так:

збільшать деякі акцизи (+1,6 млрд грн). Акциз на алкогольні напої, екологічний податок, рентну плату за використання радіочастотних ресурсів збільшать на рівень інфляції (на 5 %). Водночас ставки за використання водних і лісових ресурсів для промисловості збільшать на рівень інфляції промислової продукції (14,5%).

Заборонять робити запаси сигарет перед підвищенням акцизів (+1,5 млрд грн). Зараз напередодні підвищення акцизів на сигарети виробники заповнюють склади для того, щоби після кілька місяців продавати продукцію, за яку заплатили менше акцизів. Кабмін пропонує заборонити такі дії.

Крім того:

дозволять проводити перевірки, коли є інформація про порушення в обороті палива, заборонять знижувати вартість корисних копалин (+3 млрд);

перенесуть на виробників та імпортерів сплату 5% акцизного податку на максимальну роздрібну ціну тютюнових виробів (+1,9 млрд грн);

впровадять мінімальний податок на 1 га сільськогосподарської землі (+10,3 млрд);

обмежать відшкодування ПДВ для посередників у продажу споживчих товарів (+3 млрд грн).

«Основною метою цих змін є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Досягти цього ми плануємо шляхом: протидії схемам з ухилення від оподаткування, створення прозорого конкурентного середовища, підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни», – пояснив під час представлення законопроєкту міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України намагається запровадити нові податки на виробництво «зеленої енергії», щоб незаконно витягнути з інвесторів більше грошей і не виконувати зобов’язання перед ними.