В Україні створили радар для попередження ударів з космосу

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Дальність виявлення об’єктів моніторинговою станцією становить до 650-700 км

Станція може фіксувати супутники чи космічне сміття на орбіті Землі

Державне підприємство «Завод «Арсенал» уперше публічно продемонструвало власну розробку – станцію моніторингу космічного простору «Збруч», що була створена на замовлення Державного космічного агентства України.

Про це повідомляє Defense Express.

Станція призначена для виявлення супутників чи космічного сміття на орбіті Землі. Прилад дозволяє вираховувати траєкторію падіння уламків, що становлять загрозу для важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема, атомних електростанцій, сховищ нафти та газу, населених пунктів тощо.

Як розповів генеральний директор «Заводу «Арсенал» Ігор Волощук, станція цифрова, побудована на твердотілих елементах, є трьох координатною, а також вимірює радіальну швидкість. Дальність виявлення об’єктів становить до 650-700 км.

«Одна з головних особливостей – можливість «покласти» її горизонтально та дивитися рівно над собою. У світі небагато РЛС такого класу, що можуть так робити. Загалом, це перший етап освоєння підприємством цієї сфери і наша станція має величезний потенціал для розвитку», – розповів гендиректор підприємства.

Відомо, що розробка вже експлуатується у військах у складі нової астрономічної обсерваторії Національного центру управління та випробувань космічних засобів на Київщині.

Військовими вже каталогізовані приблизно 12 тисяч космічних об’єктів, за якими ведеться спостереження та здійснюється контроль.

Нагадаємо, що в Україні створили автоматичний гранатомет за стандартами НАТО.