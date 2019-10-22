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    «Тихий грім». Для української армії створили нове потужне озброєння

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    «Тихий грім». Для української армії створили нове потужне озброєння

    Увесь комплекс - а це три одноразових боєприпаси - укладається в три тактичних рюкзаки вагою до 15 кг

    Для потреб Збройних сил України (ЗСУ) було створено нову зброю для ураження ворожих цілей на великій відстані. Інноваційна розробка називається «Тихий грім» ST-35, або просто «Грім». Про це інформує Український мілітаристичний портал.

    «Грім» знаходиться на завершальній стадії розробки, перший етап льотних випробувань пройшов успішно.

    «Тихий грім» ST-35 - засіб розвідки і ураження ворожих цілей, що знаходяться на значній відстані. Боєприпас за допомогою мультикоптера (він же виконує функцію ретранслятора) запускається вертикально із закритої позиції, ураження цілі відбувається також вертикальним пікіруванням на неї. Корпус виконано з композитних матеріалів (скло і вуглеволокно).

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    «Тихий грім». Для української армії створили нове потужне озброєння
    «Тихий грім». Для української армії створили нове потужне озброєння
    «Тихий грім». Для української армії створили нове потужне озброєння

    Бойова частина розташована в носовій частині, має довжину близько 300 мм і ширину 90-100 мм. Увесь комплекс - а це три боєприпаси, вони одноразові - укладається в три тактичних рюкзаки вагою до 15 кг, що дає можливість переміщатися розрахунку на необхідні позиції. Час розгортання комплексу - не більше 15-20 хвилин.

     

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