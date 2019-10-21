На найбільший у світі виставці електроніки представлять шість українських стартапів
На виставці покажуть, зокрема, паперову зубну щітку, скляний ідентифікатор підробок та прилад для знищення комарів
Виставка споживчої електроніки CES 2020 пройде у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня 2020
У США на наймасштабнішій виставці електроніки CES 2020 презентують шість українських стартапів, що обрали під час Ukraine Tech Day.
Про це повідомляється на сторінці UVCA в Facebook.
Зазначається, що на виставці покажуть:
- першу в світі екологічну зубну щітку, виготовлена з паперу та екологічно чистих матеріалів, що називається Effa;
- cкляний ідентифікатор підробок – UATAG;
- інноваційний пристрій для знищення комарів - Mosquito Control Ltd;
- пристрій, що дозволяє перетворити будь-який проектор чи монітор на інтерактивну дошку, якою можна керувати за допомогою спеціальних стилусів – CamTouch;
- конструктор для проведення лабораторних робіт з електрики в школах -EdPro.Amperia;
- рішення на основі машинного навчання, яке відстежує емоційний та фізичний стан людей, які живуть з біполярним розладом -Bicovery – empowering people living with Bipolar Disorder.
Наймасштабніша виставка споживчої електроніки CES 2020 пройде у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня 2020. Цього разу організаторами українського павільйону стали Українська асоціація венчурного і приватного капіталу (UVCA) та некомерційна організація CRDF Global.