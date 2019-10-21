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    Технології

    На найбільший у світі виставці електроніки представлять шість українських стартапів

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    На виставці покажуть, зокрема, паперову зубну щітку, скляний ідентифікатор підробок та прилад для знищення комарів&nbsp; - На найбільший у світі виставці електроніки представлять шість українських стартапів
    На виставці покажуть, зокрема, паперову зубну щітку, скляний ідентифікатор підробок та прилад для знищення комарів 

    Виставка споживчої електроніки CES 2020 пройде у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня 2020

    У США на наймасштабнішій виставці електроніки CES 2020 презентують шість українських стартапів, що обрали під час Ukraine Tech Day.

    Про це повідомляється на сторінці UVCA в Facebook.

    Зазначається, що на виставці покажуть:

    • першу в світі екологічну зубну щітку, виготовлена з паперу та екологічно чистих матеріалів, що називається Effa;
    • cкляний ідентифікатор підробок – UATAG;
    • інноваційний пристрій для знищення комарів - Mosquito Control Ltd;
    • пристрій, що дозволяє перетворити будь-який проектор чи монітор на інтерактивну дошку, якою можна керувати за допомогою спеціальних стилусів – CamTouch;
    • конструктор для проведення лабораторних робіт з електрики в школах -EdPro.Amperia;
    • рішення на основі машинного навчання, яке відстежує емоційний та фізичний стан людей, які живуть з біполярним розладом -Bicovery – empowering people living with Bipolar Disorder.

    Наймасштабніша виставка споживчої електроніки CES 2020 пройде у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня 2020. Цього разу організаторами українського павільйону стали Українська асоціація венчурного і приватного капіталу (UVCA) та некомерційна організація CRDF Global.

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