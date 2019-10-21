На найбільший у світі виставці електроніки представлять шість українських стартапів



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На виставці покажуть, зокрема, паперову зубну щітку, скляний ідентифікатор підробок та прилад для знищення комарів

Виставка споживчої електроніки CES 2020 пройде у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня 2020

У США на наймасштабнішій виставці електроніки CES 2020 презентують шість українських стартапів, що обрали під час Ukraine Tech Day.

Про це повідомляється на сторінці UVCA в Facebook.

Зазначається, що на виставці покажуть:

першу в світі екологічну зубну щітку, виготовлена з паперу та екологічно чистих матеріалів, що називається Effa;

cкляний ідентифікатор підробок – UATAG;

інноваційний пристрій для знищення комарів - Mosquito Control Ltd;

пристрій, що дозволяє перетворити будь-який проектор чи монітор на інтерактивну дошку, якою можна керувати за допомогою спеціальних стилусів – CamTouch;

конструктор для проведення лабораторних робіт з електрики в школах -EdPro.Amperia;

рішення на основі машинного навчання, яке відстежує емоційний та фізичний стан людей, які живуть з біполярним розладом -Bicovery – empowering people living with Bipolar Disorder.

Наймасштабніша виставка споживчої електроніки CES 2020 пройде у Лас-Вегасі з 7 по 10 січня 2020. Цього разу організаторами українського павільйону стали Українська асоціація венчурного і приватного капіталу (UVCA) та некомерційна організація CRDF Global.