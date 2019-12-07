В уряді прокоментували відсторонення директорки музею, яка боролась з церковним МАФом Московського патріархату



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Тетяна Сосновська послідовно відстоювала територію навколо музею, яку захопив Московський патріархат, - Юраш

«Десятинний монастир» зареєстрований не там, де знаходиться – Юраш

Директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш прокоментував відсторонення керівниці Національного музею історії України Тетяни Сосновської, яка послідовно відстоювала територію навколо музею, яку захопив Московський патріархат.

За словами Юраша, у питанні діяльності церковного МАФу Московського патріархату, який називають «монастирем», «є дуже багато законодавчих проблем». «У свій час там була зареєстрована релігійна громада. На даний момент там функціонує монастир, що має реєстрацію у зовсім іншому місці, а не там, де він фактично знаходиться. І це колізія. Це питання зараз перебуває у судовому розгляді», - зазначає посадовець в інтерв’ю «Главкому».

А чому доля будівлі Московської церкви довго розглядається в суді, на думку Юраша варто запитати у суспільства. «У Києві живе до 5 млн осіб, то я думаю, що якщо це питання байдуже усій цій громаді, то суд може дозволяти собі роками розглядати такі питання. Адже саме спільнота – міська, етнічна чи релігійна – має право демонструвати свої погляди. Це – конституційне право громадян», - наголошує Юраш і додає, що все ж таки з цього питання у нього нема песимізму.

«Час все розставить на свої місця, адже суспільство дорослішає», - вірить Юраш.

Як повідомлялося, 18 листопада навколо музею історії України розгорівся скандал.

11 листопада комісія Міністерства культури розпочала перевірку Національного музею історії України, на час перевірки відсторонено директора музею Тетяну Сосновську.

19 вересня скандальному наміснику «Десятинного монастиря» адепту «руського міра» єпископу Гедеону суд повернув українське громадянство.

Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

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