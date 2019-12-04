Українські аграрії заявили про спроби влади перешкодити проведенню мирної акції проти продажу землі



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Акція під назвою «Ні розпродажу землі - Ні розпродажу України», яка стартувала сьогодні під стінами парламенту о 13:00 - безстрокова, - Ходаківська

Влада починає боятися власних людей, українців, від яких вони ховаються за товстими стінами парламентської зали - учасники об'єднання

Учасники Об'єднаного штабу захисту української землі 4 грудня заявили про необхідність проведення виваженої земельної реформи в інтересах усього українського суспільства.

Про це йшлося на пресконференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна».

Учасники об’єднання заявили про спроби влади перешкодити проведенню їхньої акції під стінами Верховної Ради, що стартувала сьогодні о 13:00.

«Нам всіма способами намагаються перешкодити в проведенні нашої мирної протестної акції, на яку збираються фермери, аграрії, селяни з усіх куточків України. Вчора нам не дозволили встановлювати сцену. Сьогодні нам заблокували машини з озвучкою і апаратурою. Влада починає боятися власних людей, українців, від яких вони ховаються за товстими стінами парламентської зали. Але це не зможе зупинити наших рішучих намірів. Сьогодні до Києва вирушили автоколони, що їдуть на акцію, щоб сказати «Ні» розпродажу України», – розповіла співголова Об'єднаного штабу захисту української землі Ольга Ходаківська.



Вона також повідомила, що акція під назвою «Ні розпродажу землі - Ні розпродажу України», яка стартувала сьогодні під стінами парламенту о 13:00 - безстрокова. Метою акції є вимога щодо проведення комплексної виваженої земельної реформи в центрі якої стоятиме український фермер та український селянин.

Світлана Самосуд підкреслив, що за нинішніх умов запропонований владою законопроект про відміну мораторію призведе тільки до масової купівлі земель транснаціональними компаніями, олігархами та до масової втрати робочих місць. За словами голови Профспілки працівників агропромислового сектору Оксани Самосуд, йдеться щонайменше про півмільйона робітників.



«Щоб Україна розвивалася, нам потрібна зовсім інша ринкова модель обігу земель, ніж та, що нам сьогодні нав’язується міжнародними кредиторами. Вони догождають транснаціональним земельним спекулянтам і олігархам. Пропонують ті моделі, що можуть призвести до руйнації України і українського села. Якщо буду обрана та модель, що закладена у ключовому законопроекті і в тому законопроекті, що був проголосований з порушенням регламенту ВРУ при проходженні його на комітеті, це призведе до олігархізації аграрної сфери, до відсторонення українського фермера і селянина від землі», – підкреслила Ходаківська.



Голова громадської спілки «Аграрний союз України» Геннадій Новіков, який також увійшов до складу Об'єднаного штабу захисту української землі, додав, що відміна мораторію у нинішніх умовах також загрожує рейдерством в інтересах великих іноземних інвесторів.



«Нас чекає повернення до 90-х. В інтернеті українські компанії вже пропонують інвесторам зібрати банк землі для купівлі. Банк землі – це, коли цілісне поле зібране для продажу. А звідки така впевненість, що усі власники на конкретному полі одночасно погодяться продати землю? Немає, але є українські реалії. Ми розуміємо, яким чином людей змусять продати цю землю», - прокоментував ситуацію Геннадій Новіков.



Зазначимо, що у сьогоднішній пресконференції також взяли участь представник Асамблеї аграрних палат Оксана Устименко, представник «Національного Корпусу» Сергій Тамарін та співкоординатор громадської ініціативи «Суспільна система» Віктор Жердицький.