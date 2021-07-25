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    Які продукти харчування подешевшали в Україні

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    Яйця подешевшали - Які продукти харчування подешевшали в Україні
    Яйця подешевшали

    Подорожчали цукор, олія, м’ясо та риба

    Економічний дискусійний клуб оприлюднює чергову публікацію з постійно діючої рубрики «Вартість мінімального продуктового кошика». Про це інформують на сайті клубу.

    Основними чинниками, які впливали на зміну вартості МПК у першому місяці літа були: активізація надходження на внутрішній ринок овочів, баштанних культур та картоплі нового врожаю, а також зростання сезонної пропозиції молокосировини та яєць; збереження тенденції до росту споживчих цін на більшість позицій соціально значущих продуктів харчування (хліба, м’яса, цукру, олії соняшникової); зміна складових групи «фрукти» за рахунок сезонного розширення асортименту плодів та ягід.

    Динаміка зміни вартості у розрізі продуктових груп, які входять до МПК, була наступною:

    • зниження відмічалося у групах: «яйця» (–15,6%) і «овочі та баштанні» (–13,6%), «молочні продукти» (–2,1%),«інші продтовари» (–1,8%);
    • ріст відбувся у групах: «картопля» (+11,2%), «олія та рослинні жири» (+2,7%), «фрукти» (+0,8%), «риба і рибопродукти» (+0,5%), «цукор і кондитерські вироби» (+0,3%), «м’ясо і м’ясопродукти» (+0,4%), «хліб і хлібопродукти» (+0,2%).

    Частка витрат на продукти тваринного походження у загальних витратах на харчування у межах МПК у червні порівняно з попереднім місяцем не змінилася та склала 59%.

    Традиційно, у структурі МПК найвища частка витрат припадає на продовольчі товари таких груп: «молоко і молокопродукти» (28,5% або 589 грн), «м’ясо і м’ясопродукти» (23,5% або 486 грн) та «хліб і хлібопродукти» (11,8% або 243 гривні).

    Найменші частки залишаються у груп «яйця» та «інші продукти» − у межах двох відсотків.

    Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.

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    Теги: ринок продукти харчування овочі фрукти риба мясо хліб
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    Які продукти харчування подешевшали в Україні