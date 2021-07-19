Ціни на продукти стрімко ростуть: найбільше подорожчали олія та цукор

Є в Україні продукти, які здешевшали – це, насамперед, овочі та фрукти

Є в Україні продукти, які здешевшали – це, насамперед, овочі та фрукти

Найбільше за останній рік здорожчали соняшникова олія та цукор

За результатами першого півріччя 2021 року в Україні значно зросли ціни на продукти харчування. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у червні 2021 року індекс споживчих цін на продукти харчування дорівнював 9,8%, тоді як в загальному по країні інфляція становила 9,5%.

Найбільше за останній рік здорожчали соняшникова олія та цукор – на 80% та 70% відповідно. Решта ключових товарів, які споживають українці (м'ясо, риба та молочні вироби) подорожчали на 5-20%.

Однак, є й продукти, які здешевшали. Це, насамперед, овочі та фрукти, ціна на які впала на понад 10%.

Зазначимо, що ціни на продукти харчування злетять восени. Експерти розповіли, до чого слід бути готовими вже в наступному сезоні, а також про причини подорожчання продуктів. Подорожчають, швидше за все, базові продукти – м'ясо, молоко, яйця.

Вартість м'яса і риби в цьому році значно зросла, якщо порівнювати з минулим. Але не всі сім'ї можуть собі дозволити купувати вдосталь таку продукцію. Це призвело до зниження її споживання на внутрішньому ринку країни.

Також фахівець розповів, як магазини змушують нас купувати непотрібну їжу. Даавно не таємниця, що на прилавках, на яких добре видно товар, зазвичай розміщують найдорожчі продукти. А ще маркетологи йдуть на іншу хитрість – запах хліба по всьому супермаркету. А він чудово провокує людину поїсти і попити.

Фінансовий радник Любомир Остапів рекомендує дотримуватися кількох правил, щоб не витрачати зайві гроші:

мати список запланованих покупок;

не йти в продуктовий магазин на голодний шлунок;

не йти в магазин в поганому настрої;

розглядати покупку продуктів не як метод боротьби зі стресом, а просто як необхідну для виживання дію.

Серед дієвих порад є ще одна – брати з собою рівно стільки готівки, скільки необхідно на покупку продуктів зі списку.



