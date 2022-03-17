The Fortune: Якщо російська армія не просунеться у найближчі дні, вона приречена

«Армія РФ витримає ще максимум до трьох тижнів боїв високої інтенсивності»

«Військова операція» Росії в Україні проходить «успішно», заявив президент РФ Володимир Путін у зверненні до народу в середу. Однак ситуація на місці не відповідає цій заяві, констатує американський діловий журнал The Fortune.

У матеріалі видання йдеться, що через три тижні після початку повномасштабного вторгнення реальність для російських військ виглядає абсолютно неясною та хаотичною. Путінські війська мають купу проблем: жахлива логістика, незахищені системи зв’язку та жорстка відсіч з боку українців. Все це як мінімум уповільнить просування Росії (принаймні, за винятком Сходу України). Зараз російська армія намагається просунутися на Київ, але вона дуже далека від того, щоб оточити столицю.

«Дізнатися точну кількість загиблих дуже важко. За підрахунками розвідки США, вже за п’ять днів війни кількість загиблих росіян становила близько 6 тис. осіб; за оцінками військових, це означає, що поранення отримали втричі більше, отже, вони непридатні для продовження бойових дій», – пише The Fortune.

Британська військова розвідка повідомила, що Росія змушена підтягнути додаткові сили зі свого Далекого Сходу та з Вірменії, аби компенсувати ці втрати, а також хоче використовувати найманців та сирійських бойовиків.

«Росія, ймовірно, спробує використати ці сили для утримання захопленої території та відновлення зупинених наступальних дій», – заявили в Міноборони України.

«Збройні сили України вміло використали слабку маневреність Росії, зірвавши її просування та завдаючи значних втрат силам вторгнення», – йдеться у повідомленні.

Важливо, що в Україні гинуть російські генерали – після того, як Збройні Сили ліквідували генерал-майора РФ Олега Мітяєва, на їхньому рахунку вже чотири ліквідовані генерали країни-агресора.

«Якщо генерали перебувають на фронті, на небезпечних позиціях, це пояснюється лише тим, що вони повинні бути там, вибору немає. Як правило, це є результатом багатьох помилок армії, які генерали намагаються виправити», – коментує Філіпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

Філіпс О’Брайен не вважає, що Росія поки що не випускає в бій своїх досвідчених і небезпечних солдатів

О’Браєн вважає масштаби втрат Росії «надзвичайними екстраординарними» для передової військової сили. «Українці дуже добре воюють, а росіяни виявилися до цього не готовими. Їхні солдати або не пройшли належних навчань, або емоційно не були готові зіткнутися з тим, з чим довелося», – робить висновок він.

Професор не вважає, що Росія поки що не випускає в бій своїх більш досвідчених і небезпечних солдатів. «Жодних доказів цієї теорії немає і не було, це лише спроба РФ пояснити свої втрати».

Після того, як Росія підтримала диктатора Башара Асада в громадянській війні в Сирії, її армія мала «нереалістичні очікування того, що вона може зробити в Україні».

«На відміну від українців, сирійські повстанці не мали можливості дати відсіч російським обстрілам», – зауважує О'Браєн.

Тож якщо таке ведення бою, яке зараз показує армія агресора, – це найкраще, що може продемонструвати Москва, то які її перспективи у найближчі тижні? О'Браєн вважає, що слід звернути увагу на вміння чи невміння Росії «пристосовуватися та вчитися на власному досвіді»: наприклад, протистояти українським турецьким безпілотниками Bayraktar, які знищують російські батареї зенітно-ракетних комплексів.

Bayraktar нищить рашистські танки

«У них немає захисного механізму, вони повільно рухаються. Значить, вони не вчаться», – каже експерт.

«Армія РФ витримає ще максимум до трьох тижнів боїв високої інтенсивності. Після цього людям знадобиться перерва. Якщо змусити підрозділи після шести тижнів інтенсивних боїв залишатися на лінії фронту, результати будуть жахливими для РФ», – впевнений О'Браєн.

«Тож якщо російська армія не зможе просунутися найближчим часом, вона справді приречена», – резюмує експерт.