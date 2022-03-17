Шольц заступився за росіян і просить їх не бити

«Абсолютно неприпустимо» – Німеччина про образи вихідців із Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців з Росії. Про це він написав у Twitter.

«Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають із Росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це», – заявив Шольц.

Водночас канцлер Німеччини пообіцяв, що країна буде надавати швидку підтримку українцям, які втікають від війни.

Нагадаємо, Шольц також заявив, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні.

Тим часом сьогодні Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

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