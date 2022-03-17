  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Шольц заступився за росіян і просить їх не бити

    Німецький лідер вважає, що відповідальність за війну несе Путін одноосібно - Шольц заступився за росіян і просить їх не бити
    Німецький лідер вважає, що відповідальність за війну несе Путін одноосібно
    фото з відкритих джерел

    «Абсолютно неприпустимо» – Німеччина про образи вихідців із Росії

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців з Росії. Про це він написав у Twitter.

    «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають із Росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це», – заявив Шольц.

    Водночас канцлер Німеччини пообіцяв, що країна буде надавати швидку підтримку українцям, які втікають від війни.

    Нагадаємо, Шольц також заявив, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні.

    Тим часом сьогодні Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Німеччина війна путін Україна Twitter президент окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шольц заступився за росіян і просить їх не бити