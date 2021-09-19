Цигарки та рідина для вейпів подорожчають

У 2022 році курцям знову доведеться платити більше

2022 року в Україні істотно подорожчають сигарети, рідини та стіки для електронних сигарет. Це пов'язано із закладеним в держбюджет на наступний рік підвищенням акцизу на тютюнову продукцію до 20%. Підвищення акцизу закладено в проєкт бюджету-2022, опублікований на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, акциз на звичайні сигарети 2022 року підвищиться на 20%: щонайменше до 1 306,37 грн за 1000 штук. Акциз на стіки та рідини для вейпів також зросте на 20% – до 1 747,6 грн за 1000 штук.

Тож у 2022 році пачка сигарет українського виробництва подорожчає на 9,8 грн і буде коштувати 59,2 грн. Сигарети середнього класу додадуть в ціні 11,5 грн і за пачку потрібно буде віддати 69,3 грн.

Ціна пачки сигарет преміум-класу зросте до 80,1 грн, піднявшись на 13,3 грн. Пачка стіків для електронних сигарет в середньому коштуватиме 78 гривень.

Нагадаємо, сигарети в Україні дорожчають щороку. В результаті підвищення акцизного податку мінімальна вартість пачки сигарет з фільтром до 2025 року може перевищити 100 грн.

На початку 2021 року вступили у дію поправки до українського законодавства, відповідно до яких акцизи на сигарети зросли на 20%.

Протягом останніх восьми років надходження до Держбюджету від тютюнових акцизів зросли більш ніж у три рази.