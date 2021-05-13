В Україні за рік подорожчали алкоголь і цигарки

Горілка виросла у ціні на 1,2% – до 93,33 грн за 0,5 л

Найбільше подорожчало пиво вітчизняного виробництва

Із квітня 2020 року по квітень 2021 року в Україні підвищились ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з квітня 2020 року по квітень 2021 року піднялось у ціні у середньому на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л); горілка – на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л); вина столові – на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у квітні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 46,22 грн за пачку (20 шт.), що на 20,1% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра – по 41,58 грн за пачку (дорожче на 19,3%).

Отже, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

горілку та лікеро-горілчані вироби – на 6,2%,

віскі, ром і джин – на 5,9%,

коньяк і бренді – на 5,5%,

виноробну продукцію, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів – від 8,2 до 34,2%,

ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщнабір, олія, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки та картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове подорожчання продуктів, що триває, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції низки товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

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