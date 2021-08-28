В Україні рекордно подешевшали кавуни

Ціни знизилися втричі у порівнянні з аналогічною датою 2020 року і досягли найнижчої ціни за останні чотири сезони – 80 копійок за кілограм

Українські виробники баштанних розгублені – ціни на кавун щотижня б'ють рекорди падіння, і перспективи зниження цін поки ще не вичерпані. Про це повідомляють аналітики аналітичної платформи плодоовочевого бізнесу Еast-fruit

Наразі середня оптова ціна на якісний кавун у виробничих регіонах України не перевищує 80 коп/кг, що відповідає усього трьом центам США. Це більше ніж утричі менше, ніж на ту ж саму дату 2020 року, і є найнижчою ціною на цю баштанну культуру за останні чотири сезони.

Як підкреслюється, сезон кавуна цьогоріч розпочався із запізненням на два тижні щодо середніх багаторічних термінів, стартові ціни на нього були значно вищими, ніж зазвичай. Ще 16 липня 2021 року кавун оптом продавався по 12 грн/кг (45 центів США). Однак з початку сезону, тобто всього за шість тижнів, оптова ціна на кавун в Україні обвалилася відразу в 15 разів.

Зазначається, що з огляду на більш пізній, ніж зазвичай, початок сезону, пропозиція кавуна на ринку може продовжувати зростати ще не менше двох тижнів, що може ще більше згубно позначитися на цінах. Виробники побоюються, що збирати його стане просто невигідно.

На думку аналітиків Еast-fruit, підтримати ціни міг би більш системний експорт кавуна. Адже наразі в Польщі, яка є традиційно найбільшим ринком збуту українського кавуна, ціни на цей фрукт досягають 36 центів США за кг, тобто в 13 разів вищі, ніж в Україні. Однак і тут ціна впала по відношенню до минулорічної на 30%, тоді як вартість логістики з експорту зросла.

«Минулого року Україна повернулася в число 25 найбільших світових експортерів кавуна, поставивши на зовнішні ринки рекордні 33,9 тис. тонн кавуна. Однак 2020 рік був особливим – цього року експорт обходиться дорожче, і ціни на кавун у Європі нижчі, що робить експорт менш привабливим», – пояснив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За його словами, іншою проблемою розвитку експорту кавуна з України є обмеженість вирощування тих гібридів баштанних, які користуються підвищеним попитом на ринках ЄС, а саме – безнасінних кавунів невеликого розміру.

«Тому українські експортери, як і раніше поставляють продукцію переважно до тих країн, де споживачі до неї звикли: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Білорусь та Румунія. А ось поствки до Швеції, Німеччини та Великої Британії, які мали б бути перспективним каналом збуту з привабливою ціною, залишаються дуже обмеженими», – зазначив експерт.

За інформацією аналітиків Еast-fruit, поставки кавуна з України вже негативно вплинули на ціни кавуна в Польщі, де оптові ціни минулого тижня почали рости, а цього тижня досить суттєво знизилися.

Нагадаємо, у Києві кавуни різко здешевшали. У найбільших торгових мережах Києва солодку ягоду пропонують за ціною від 2,9 до 4,99 грн за кілограм.

Так, за даними «Главкома», у «Форі» за кілограм кавуна доведеться заплатити 3,9 грн, у «Сільпо» – 5,10 грн, в «Екомаркеті» – 3,5 грн, «Ашані» – 5,90 грн, у мережі Novus – 4,99 гривні. Найдешевший кавун у мережі Metro – 2,9 грн за кілограм.

Зазначимо, вартість дині цьогоріч у середньому на 23% більша, ніж в аналогічний період минулого року.

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