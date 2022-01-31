Завтра пластикові пакети знову подорожчають: нові ціни

В Україні з 1 лютого піднімають ціни на упаковки з пластику

В Україні завтра розпочнеться новий етап обмежень, пов'язаних із обігом пластику у торгівлі. Відповідний закон було прийнято 1 червня 2021 року і зараз його поетапно запроваджують. З 1 лютого у торговельній мережі зростуть ціни на товсті пластикові пакети. Тепер мінімальна вартість такого пакету становитиме 2 гривні, йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

«Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», – казав перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Нові ціни на пластикові пакети прописані у відповідній Постанові Кабміну. Нова фіксована вартість буде встановлена на товсті пакети (у яких товщина стінок становить понад 50 мікрометрів). У такі пакети зазвичай складають продукти в магазині, щоби нести їх додому.

З 1 лютого ціни на пластикові пакети будуть такі:

2,00 грн. – пакет без ручок та бічних складок;

2,50 грн. – пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3,00 грн. – пакет із ручками та бічними складками.

Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Залишать виняток для свіжого м'яса і риби, а також для сипких матеріалів, які як і раніше будуть продаватися в тонкій пластиковій упаковці.

Зазначимо, ще з 10 грудня минулого року в Україні запроваджено заборону на безоплатну реалізацію пластикових пакетів у магазинах. Тепер навіть надтонкі пакети коштують грошей.