Ювелірні прикраси подорожчають. Експертка пояснила, чому

Вже цього місяці виробникам доведеться закладати у вартість продукції додаткові витрати

З 1 лютого 2022 року українська ювелірна галузь зіткнеться з новими розцінками на таврування виробів – ці держпослуги подорожчають відразу на 25-30%, що помітно позначиться на їхній ціні. Про це повідомляє UBR.

Варто зазначити, що на відміну від більшості країн, де таврування ювелірних прикрас є добровільним, або взагалі відсутнє, в Україні воно обов’язкове.

За словами юристки Оксани Грабовської, збільшення цін на таврування особливо сильно позначиться на ювелірних виробах зі срібла, адже підвищить їх відносно невисоку вартість виготовлення.

«Оскільки сьогодні в Україні, в умовах кризи, більше таврується, а значить і продається, саме виробів зі срібла, безумовно, це подорожчання позначиться на ринку ювелірних виробів і цінах на такі вироби», – прогнозує Грабовська.

Варто додати, що в Україні ще шість років тому було запроваджено збір до Пенсійного фонду з напівфабрикатів ювелірного виробництва, який становить 10% від вартості. Це теж позначається на ціні.

За словами експертки, окрім безпосередньої вартості продукції, збільшення витрат на виробництво ювелірних прикрас суттєво впливає на ринок, змінюючи його структуру та призводячи до монополізації – невеликі виробники поступово йдуть з ринку.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські ювеліри створили захисну маску за $1,5 млн.