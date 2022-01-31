Грошей на виплати за бустер у бюджеті немає, – Мінфін

Влада пообіцяла, що українці, які зроблять бустерну вакцинацію, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка»

Майже 300 тисяч українців отримали бустерні дози вакцин

Коштів для виплати українцям, які зробили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, у бюджеті поки немає. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Економічній правді».

«Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 млн громадян. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд (закладених у бюджеті на програму єПідтримка. – ред.) не вистачить», – сказав він.

З його слів, вносити зміни до бюджету-2022 для збільшення фінансування єПідтримки не варто, адже українці робитимуть бустер поступово.

«Це відкладає вирішення проблеми на весь рік», – додав Марченко.

За даними МОЗ вже майже 300 тисяч українців отримали бустери.

Тим часом у Міністерстві цифрової трансформації обіцяють протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини. Міністр додав, що цю виплату можна буде отримати на ту саму картку «єПідтримки», на яку виплачується «ковідна тисяча».

Нагадаємо, сьогодні набув чинності наказ МОЗ про Covid-вакцинацію: кого не пускатимуть на роботу.

Крім того, в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19. Тепер її можна отримати рааніше.

Нагадаємо, що українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

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