В Україну з 1 липня посилки будуть ввозити по-новому



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Наприклад, за посилку, всередині якої товарів на 140 євро - з урахуванням вартості доставки - зверху потрібно додати 8 євро ПДВ і 4 євро мита

Якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов'язаний сплатити податок на додану вартість

В Україні з 1 липня 2019 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу, що стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

Про це пише Liga.Net.

«Тепер, якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов'язаний сплатити податок на додану вартість. Раніше цей поріг становив 150 євро», - пише видання.

Зміни стосуються товарів в міжнародних і експрес-відправленнях, що заходять в Україну, сумарна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача в одній депеші від одного відправника.

Як зазначається, додаткових платежів буде два: ПДВ 20% і мито 10%. Все це одержувач повинен буде сплатити тільки з суми, яка вийшла за межі 100 євро. Тобто, за посилку, всередині якої товарів на 140 євро - з урахуванням вартості доставки - зверху потрібно додати 8 євро ПДВ і 4 євро мита.

Для розрахунку суми буде застосовуватися курс НБУ, встановлений на 00:00 дня подання митної декларації або визначення податкових зобов'язань.

Правило «100 євро» діє для фізичних осіб. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців безмитний ліміт залишається на рівні 150 євро.

Влада впевнена, що зміна насамперед вплине на тих, хто обходить правила ввезення міжнародних посилок.

Ніна Южаніна, голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики, запевняла, що люди, які замовляють товари з-за кордону для себе, не постраждають. За її твердженням, кількість посилок сумою вище 150 євро становить лише 1,4% від загальної кількості.

Згідно з повідомленням, зміни не торкнуться правил особистого ввезення: сумарна вартість ввезених товарів - до 500 євро (до 1000 євро в аеропортах) податком не обкладається. «Це якщо перетинати кордон не частіше разу на три доби. Якщо частіше, доведеться обмежитися сумою в 50 євро. Або сплачувати податок», - пише видання.