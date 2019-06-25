Наша стратегія юридичного тиску на Росію має реальні результати, - Андрій Сенченко



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Сенченко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на міністра оборони від «Батьківщини», нещодавно заявив про вихід з партії та створення власного виборчого об’єднання - «Сила права» Фото ІА «Укрінформ»

Результати юридичної боротьби з РФ - арешт російських активів на загальну суму $3,5 млрд, - політик

Ми пропонуємо суспільству просту та ефективна стратегію перемоги у війні, і для цього не потрібно йти на шалені жертви та гнати танкові колони до Криму та Донбасу. Потрібно тиснути на країну-агресора не тільки військовими методами, але й дипломатично, економічно, юридично, інформаційно. Ні попередня, ні нинішня влада поки не звертає уваги на наші ідеї, але ми, чи не єдині, маємо реальні результати юридичної боротьби з РФ, зокрема, вже зараз арештовано російських активів на загальну суму $3,5 млрд, - розповів в інтерв’ю «Укрінформу» Андрій Сенченко, лідер виборчого об’єднання «Сила права».

Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на міністра оборони від «Батьківщини». Нещодавно заявив про вихід з партії та створення власного виборчого об’єднання - «Сила права».

Політик пояснив, що кожен український громадянин, який постраждав від російської збройної агресії, від окупації нашої країни, має право отримати компенсацію за завдану окупантами шкоду. Останні п’ять років активісти «Сили права» допомагають постраждалими українськими громадянами боротися юридично проти держави-агресора.

На жаль, держава в цьому напрямку нічого не зробила…навіть не провела інвентаризацію збитків, завданих українцям. А от якщо увійдете на сайт нашого громадського об’єднання, то побачите там більш як 1000 судових рішень з питань збитків, завданих українцям внаслідок російської агресії. І для того, щоби вся ця діяльність була більш успішною, для того, щоб люди швидше отримали компенсацію, треба багато чого змінювати в українській владі, - так пояснив Сенченко участь «Сили права» в парламентських перегонах.

Політик розповів що стратегія юридичного наступу на окупанта була розроблена в 2014 році - згодом, волонтерська діяльність переросла в громадське об’єднання.

Ми працюємо з постраждалими громадянами, допомагаємо зібрати всі необхідні документи для того, щоб підготувати позови проти держави-агресора. У нас працюють 200 фахових юристів. І, до речі, послуги безоплатні. Ми змогли дотиснути українських парламентаріїв, щоб вони півтора роки тому, врешті-решт, внесли зміни до закону, і звільнили таких громадян від сплати судового збору. А тепер ми створили партію…спираємося в першу чергу на волонтерську мережу, яка працювала в громадському об’єднанні «Сила права». Ми працюємо не на піар, а на результат, коли наша партія зайде у парламент, ми знатимемо, що робити - юридичні механізми тиску на РФ давно відпрацьовані,- пояснює Сенченко.

Українські політики не повинні забувати про загрозу проросійських сил на політичному та інформаційному фронтах. Важливо, щоб в українській політиці з’явилися політичні команди, які пропонуватимуть чіткі механізми досягнення перемоги в цій війні, а не промовлятимуть чергові промови з трибуни, - каже Сенченко.

«Сила права» показала, реально діючий механізм. З останніх прикладів - Солом'янський районний суд міста Києва постановив стягнути з Росії більше одного мільйона гривень на користь української журналістки і громадської активістки Ганни Андрієвської. Відповідний позов Андрієвська подала в суд саме за програмою об'єднання «Сила права». Не потрібно чекати, що РФ визнає рішення українського суду – Україна має багато угод про взаємодію у сфері правосуддя із більшістю країн світу. Рішення українського суду може бути виконане на території країн, з якими є такі угоди. Може бути арештоване будь-яке майно, що належить російським державним компаніям будь-де в світі, - пояснює Сенченко.

Раніше стало відомо про те, що «Сила права» Андрія Сенченка об'єдналась на парламентських виборах з громадським рухом «Спільна справа», який очолює Олександр Данилюк. Мета виборчого об'єднання - формування коаліції в майбутній Верховній Раді навколо 5 принципів, серед яких неприпустимість капітуляції і російського реваншу, що готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.