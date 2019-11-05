В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт



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Для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни в законодавство - керівник департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго»

У компанії заявили, що не можуть обмежити імпорт, тому обмежують вітчизняних виробників електроенергії

У компанії «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через імпорт електроенергії з Росії, оскільки не можуть обмежити імпорт.

Про це заявив керівник департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго» Микита Вишневський.

Він зазначив, що компанія не може обмежити імпорт, тому обмежує вітчизняних виробників електроенергії.

«Відсутність можливості з точки зору законодавства обмеження імпорту у тих державних контрактах, які діють. Це договір про паралельну роботу та це ті контракти, які є», - повідомив Вишневський і підкреслив, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни в законодавство.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами автора відповідної поправки Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.