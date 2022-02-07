В Ужгороді завершується «Велике будівництво» в аеропорту

Усі обсяги робіт, необхідні для початку повноцінної роботи аеропорту, будуть виконані цього року

У Міжнародному аеропорту «Ужгород» незабаром завершаться роботи з реконструкції покриття, авіаційних систем та аеровокзалу, які з 2021 року тривають в межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про хід відновлювальних робіт в аеропорту повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«У 2021 році фахівці повністю виконали капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден і майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому», – розповів Микита.

Наразі вже на 77% реконструйовано світлосигнальну систему аеродрому та її електропостачання. Підрядник також розпочав капремонт покриття перону в зоні терміналу, а для реконструкції аеровокзалу було розроблено проєкт.

Усі обсяги робіт, необхідні для початку повноцінної роботи аеропорту, за словами голови області, будуть виконані цього року.

«Уже невдовзі аеропорт «Ужгород» буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону», – додав він.

До речі, на Закарпатті у межах програми розвитку мережі регіональних аеропортів планується будівництво ще одного міжнародного аеропорту. Він за президентською програмою «Велике будівництво» має з'явитися поблизу Мукачево. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.