У Харкові за програмою Зеленського будують новий онкоцентр

Для безперебійного функціонування центру на його базі буде обладнано газову котельню, трансформаторну підстанцію та власну кисневу станцію

Онкоцентр буде розрахований на 510 ліжок та оснащений надсучасним медичним обладнанням

У Харкові «з нуля» будується новий онкологічний центр, який стане опорним одразу для кількох областей. Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Онкоцентр, що створюється за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», буде розрахований на 510 ліжок та оснащений надсучасним медичним обладнанням.

Для безперебійного функціонування центру на його базі буде обладнано газову котельню, трансформаторну підстанцію та власну кисневу станцію.

Під час будівництва онкоцентру застосовуються найсучасніші технології та матеріали. Усі приміщення центру відповідатимуть вимогам безбар'єрності.

На виконання поточного обсягу робіт на об'єкті з бюджету цього року вже було виділено 250 млн гривень.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в усіх регіонах України стартує реконструкція 48 обласних лікарень (24 дорослі та 24 дитячі). При цьому 29 з них буде обладнано вертолітними майданчиками для прийому санітарної авіації.