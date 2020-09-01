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    Економіка та фінанси

    Керівник «Нафтогазу» розповів, чому зростає ціна на газ

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    &laquo;Нафтогаз України&raquo; встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу&nbsp; - Керівник «Нафтогазу» розповів, чому зростає ціна на газ
    «Нафтогаз України» встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу 

    Ціна на газ зростає через наближення зимового сезону, - Коболєв

    У вересні ціни на газ різко зросли у зв'язку з наближенням зимового сезону. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Коболєв зазначив, що, як правило, перед зимовим сезоном ціни на газ зростають після літнього падіння і ця ринкова тенденція відбувається щорічно.

    «Щорічно ціна влітку провалюється дуже низько, як правило, і підростає до зими - на сезон великого споживання. Бувають винятки, але загальні тенденції - провал влітку і підйом взимку. Це відбувається і зараз, так працює ринок», - зазначив Коболєв.

    Голова правління «Нафтогазу» також додав, що український ринок є частиною європейського.

    «Глобально Україна йде в фарватері європейського ринку газу», - підкреслив Коболєв, додавши, що якщо газ дорожчає в Європі, то український ринок теж зростає.

    Як повідомлялося, з 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

    Нагадаємо, постанова уряду про покладення на «Нафтогаз» спеціальних зобов'язань на ринку газу (ПСО) припинило діяти з 1 серпня 2020 року. Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і українці самі можуть вільно змінювати газового постачальника, а єдиної ціни газу більше немає.

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