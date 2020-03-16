Ціна на нафту впала вже нижче $30



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Наразі вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні впала на 12,7% - до $29,52 за барель

Настільки велике падіння цін на нафту сталося вперше з січня 2016 року

Ціна нафти марки Brent у понеділок, 16 березня, опустилася нижче $30 доларів за барель. Про це свідчить інформація з торгів.

Зазначається, що настільки велике падіння цін на нафту сталося вперше з січня 2016 року.

«На момент публікації матеріалу вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні впала на 12,7% - до $29,52 за барель. На відкритті торгів вартість нафти знижувалася на 5,4% - до $32,11 за барель», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 березня через відсутність домовленості між ОПЕК та Росією світові ціни на нафту впали на рекордні 30%.

6 березня ОПЕК та Росія не змогли домовитися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти, що спричинило обвалення ціни на нафту Brent на 9,4% – до $45,27 за барель. Після цього обвалилися й акції саудівського державного нафтового гіганта Saudi Aramco – на 9%.

До відома, ціни на нафту продовжують падати через коронавірус.

МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються.

Нагадаємо, Саудівська Аравія намагається витіснити Росію з європейського нафтового ринку.