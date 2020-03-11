Саудівська Аравія нарощує видобуток нафти: ціни стрімко падають



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Нафтоперерробний завод Saudi Aramco у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія має намір ще більше збільшити видобуток нафти, їх підтримають ОАЕ

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшить обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на Саудівській фондовій біржі. Компанія отримала відповідне розпорядження від міністерства енергетики країни. Терміну виконання цієї вказівки не зазначено.

Раніше Саудівська Аравія заявила про намір підвищити видобуток нафти з квітня до 12,3 млн барелів на добу, що на 26% вище поточного рівня. Після цього повідомлення ціни на нафту почали падати, і за 11 березня вже впали приблизно на 4%.

За даними investing, президент США Дональд Трамп говорив телефоном з саудівським принцом Мухаммедом бен Салманом. Розмова йшла про те, як міністерство енергетики США засудило «спроби державних суб'єктів маніпулювати і шокувати ринки нафти». Однак принц поки не виявляє ознак пом'якшення.

Більш того, національна нафтова компанія ОАЕ, союзник Саудівської Аравії, заявила, що буде поставляти клієнтам 4 млн барелів нафти на день в квітні. Це буде означати додавання більш 1 млн барелів на день до того, що вона поставляла в лютому. При цьому, за даними Міжнародного енергетичного агентства, виробнича потужність країни становить 3,5 млн барелів на день.

Напередодні в Антимонопольному комітеті заявили, що очікують на зниження цін на бензин через рекордне падіння цін на нафту на світових ринках.

9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла паніка на ринках, пов'язана з коронавірусом, а також відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

6 березня ОПЕК та Росія не змогли домовитися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти, що спричинило обвалення ціни на нафту Brent на 9,4% — до 45,27 долара за барель.

Після цього обвалились й акції саудівського державного нафтового гіганта Saudi Aramco — на 9%.