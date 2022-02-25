Енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі – «Укренерго»

Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні.

Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні.

Жодних підстав для примусового зменшення споживання електроенергії наразі не існує

У п’ятницю, 25 лютого енергосистема України працює в нормальному режимі. Про це повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго».

Частота підтримується на рівні 50 ГЦ. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні. Енергопостачання населення та військових забезпечується стабільно.

Енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі. Жодних підстав для примусового зменшення споживання електроенергії наразі не існує.

Нагадуємо, що у зв’язку з DDoS-атакою, наразі доступ на сайт «Укренерго».з мобільних гаджетів тимчасово заборонено.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.