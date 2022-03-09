Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена – «Укренерго»

Місто Славутич також знеструмлено

Чорнобильська атомна електростанція на даний момент залишилася без електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Через бойові дії на території ЧАЕС немає можливості провести ремонтні роботи та відновити надходження електроенергії.

«В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. «Укренерго» моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.