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    Економіка та фінанси

    Мережа АТБ вирішила заманити покупців «квартирою з Олегом Винником»

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    Олег Винник став обличчям мережі супермаркетів АТБ - Мережа АТБ вирішила заманити покупців «квартирою з Олегом Винником»
    Олег Винник став обличчям мережі супермаркетів АТБ

    Щасливчики можуть виграти смартфон або квартиру

    У мережі супермаркетів АТБ стартувала акція «Мільйон на квартиру».

    Варто зауважити, що за мільйон купити житло, наприклад, у столиці буде вкрай важко. Чи не тому крім грошей на придбання житла, мережа також розігрує 20 смартфонів. 

    Акцію мережа супермаркетів проводить спільно з одним із виробників безалкогольних напоїв. Головний приз отримають три щасливчика, а власниками новеньких iPhone11 Pro стануть ще 20 українців.

    Щоб взяти участь в акції потрібно:

    • отримати чек з супермаркету не менше ніж на 350 гривень, при цьому в чеку має бути хоча б один товар бренду, який є співорганізатором акції;
    • зареєструвати чек на сайті;
    • щоб виграти смартфон, потрібно виконати ті ж умови, тільки сума в чеку повинна бути не менше 150 гривень.

    Обличчям акції став суперпопулярний український виконавець Олег Винник.

    Акція проходить у всіх супермаркетах мережі до 30 серпня цього року. Взяти участь можуть тільки повнолітні покупці.

    Як раніше писав «Главком», заступник міністра економіки Тарас Качка розповів чи подорожчає борщовий набір.

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