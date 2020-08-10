Мережа АТБ вирішила заманити покупців «квартирою з Олегом Винником»



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Олег Винник став обличчям мережі супермаркетів АТБ

Щасливчики можуть виграти смартфон або квартиру

У мережі супермаркетів АТБ стартувала акція «Мільйон на квартиру».

Варто зауважити, що за мільйон купити житло, наприклад, у столиці буде вкрай важко. Чи не тому крім грошей на придбання житла, мережа також розігрує 20 смартфонів.

Акцію мережа супермаркетів проводить спільно з одним із виробників безалкогольних напоїв. Головний приз отримають три щасливчика, а власниками новеньких iPhone11 Pro стануть ще 20 українців.

Щоб взяти участь в акції потрібно:

отримати чек з супермаркету не менше ніж на 350 гривень, при цьому в чеку має бути хоча б один товар бренду, який є співорганізатором акції;

зареєструвати чек на сайті;

щоб виграти смартфон, потрібно виконати ті ж умови, тільки сума в чеку повинна бути не менше 150 гривень.

Обличчям акції став суперпопулярний український виконавець Олег Винник.

Акція проходить у всіх супермаркетах мережі до 30 серпня цього року. Взяти участь можуть тільки повнолітні покупці.

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