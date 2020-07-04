Мережа АТБ зважилась на неоднозначне рішення. Покупці будуть здивовані



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«Новий підхід зможе допомогти тим, кому потрібна парковка саме під час покупок» - Марков

«Причиною змін стало ставлення громадян до безкоштовних послуг» – гендиректор корпорації «АТБ»

Відтепер парковки біля всіх магазинів мережі АТБ стануть платними. Про це повідомляє сайт «Відкритий», з посиланням на заяву генерального директора корпорації «АТБ» Бориса Маркова.

За словами Маркова причиною змін стало ставлення громадян до безкоштовних послуг.

«Відтепер всі парковки біля супермаркетів АТБ будуть платними. Спочатку це був експеримент корпорації, який запустили в квітні. Спеціальні паркування обладнали на великих житлових масивах. В результаті виявилося, що місцеві жителі залишали свої машини чомусь аж на весь день», – заявив Борис Марков.

На думку генерального директора корпорації, новий підхід зможе допомогти тим, кому потрібна парковка саме під час покупок. Перша година парковки буде безкоштовною. Далі, якщо автомобіль простоїть на парковці більше години, за це вже треба буде заплатити при виїзді.

Тарифи на додатковий час будуть встановлювати сторонні компанії, які будуть займатися установкою шлагбаумів та інших загороджувальних конструкцій.