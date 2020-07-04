  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Мережа АТБ зважилась на неоднозначне рішення. Покупці будуть здивовані

    • Розсилка
    &laquo;Новий підхід зможе допомогти тим, кому потрібна парковка саме під час покупок&raquo; - Марков - Мережа АТБ зважилась на неоднозначне рішення. Покупці будуть здивовані
    «Новий підхід зможе допомогти тим, кому потрібна парковка саме під час покупок» - Марков

    «Причиною змін стало ставлення громадян до безкоштовних послуг» – гендиректор корпорації «АТБ»

    Відтепер парковки біля всіх магазинів мережі АТБ стануть платними. Про це повідомляє сайт «Відкритий», з посиланням на заяву генерального директора корпорації «АТБ» Бориса Маркова.

    За словами Маркова причиною змін стало ставлення громадян до безкоштовних послуг.

    «Відтепер всі парковки біля супермаркетів АТБ будуть платними. Спочатку це був експеримент корпорації, який запустили в квітні. Спеціальні паркування обладнали на великих житлових масивах. В результаті виявилося, що місцеві жителі залишали свої машини чомусь аж на весь день», – заявив Борис Марков.

    _-________-_google_chrome

    На думку генерального директора корпорації, новий підхід зможе допомогти тим, кому потрібна парковка саме під час покупок. Перша година парковки буде безкоштовною. Далі, якщо автомобіль простоїть на парковці більше години, за це вже треба буде заплатити при виїзді.

    Тарифи на додатковий час будуть встановлювати сторонні компанії, які будуть займатися установкою шлагбаумів та інших загороджувальних конструкцій.

    тарифи машини автомобіль парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ