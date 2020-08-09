ООН: світові ціни на продовольство злетіли вгору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світові ціни на продовольство продовжують зростати Фото: Дебет-кредит

Ціни на продовольство у світі продовжують зростати вже другий місяць

Світові ціни на продовольство в липні 2020 року підвищилися. Про це повідомляє «Соцпортал» з посиланням на дані ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Згідно з аналізом ФАО, середнє значення індексу продовольчих цін ФАО в липні склало 94,2 пункту, що на 1,2% більше, ніж в червні, і майже на 1,% вище, ніж в липні 2019 року. Ціни на продовольство в світі продовжують зростати другий місяць поспіль.

Індекс цін на рослинні олії ФАО виріс на 7,6% в порівнянні з його червневим значенням і досяг максимального за останні п'ять місяців рівня. Значення індексу цін на молочні продукти ФАО збільшилася на 3,5%, причому підвищення цін торкнулося всі вхідні в нього продукти: від вершкового масла і сиру до сухого молока, - йдеться в аналізі.

Значення індексу цін на зернові ФАО практично не змінилося в порівнянні з його червневим рівнем: з одного боку, масштабні закупівлі, вироблені Китаєм в Сполучених Штатах Америки, спровокували різке зростання цін на кукурудзу і сорго, з іншого - хороші види на врожай рису в 2020 році привели до падіння цін на рис. Ціни на пшеницю змінилися незначно на тлі уповільнення торгової активності.

Значення індексу цін на цукор ФАО виросло на 1,4%: обнадійливі дані за обсягом виробництва цукру в Бразилії дозволили лише частково нівелювати наслідки зростання цін на енергоносії.

Липневе значення індексу цін на м'ясо ФАО виявилося на 1,8% нижче, ніж місяць тому, і на 9,2% нижче відповідного періоду минулого року.

За даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних і фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.

Як повідомляв «Главком», напередодні заступник міністра економіки Тарас Качка заявив про підвищення цін на продукти харчування в Україні.

Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%.

Як повідомлялося в середині липня, в Україні почали падати ціни на яблука.

До слова, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

Нагадаємо, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.