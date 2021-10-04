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    Економіка та фінанси

    Відразу мільйону українців підвищили пенсії: кому пощастило

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    Підвищення пенсійних виплат з 1 жовтня - Відразу мільйону українців підвищили пенсії: кому пощастило
    Підвищення пенсійних виплат з 1 жовтня
    фото з відкритих джерел

    З 1 жовтня пенсіонери отримуватимуть додатково щомісячні виплати

    Близько мільйон пенсіонерів, які досягли певного віку, з 1 жовтня отримуватимуть додатково щомісячні виплати до пенсій у розмірі 400 гривень.

    Про це говориться у постанові № 127 Кабінету Міністрів України.

    Кому пощастило з надбавкою

    У постанові йдеться про категорію українців, які досягли віку 75-80 років. Їм 400-гривневі доплати обіцяли ще з липня 2021-го, але пізніше ця дата була перенесена на жовтень.

    В уряді кажуть, що таких людей в Україні майже мільйон осіб.

    Кому ще доплатять за віком, а хто вже отримує

    За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, з 2022 року ще одна вікова категорія українців отримає надбавку до пенсії. Йдеться про людей, які досягли віку 70-75 років. Попередньо, це буде щомісячна доплата у вигляді 300 грн, але точні терміни поки не називаються.

    Про це чиновник заявила, звітуючи за результатами розгляду державного бюджету на наступний рік. Такі виплати отримають близько 4 млн українських пенсіонерів.

    А ось люди, які досягли 80 років, отримують по 500 грн до пенсії щомісяця вже з квітня 2020-го року, і виплати ці будуть продовжені в наступному році.

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    Теги: пенсіонери економіка пенсія
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    Відразу мільйону українців підвищили пенсії: кому пощастило