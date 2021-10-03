Самообман президента України Зеленського

Успіхи Зеленського криються в деградації соціально-економічного життя українців

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На встрече со народными депутатами однопартийного большинства «Слуги народа» в Трускавце, президент Украины Зеленский смело и гордо заявил, что у нас «наглая» международная политика. Но Зеленский в Трускавце, видимо, попав в более привычную для себя обстановку эстрадных представлений, ток-шоу, аттракционов и дискотек либо врет, либо занимается самообманом. Как раз, все, наоборот, у Офиса президента, скорее всего, «наглая» социально-экономическая и слабая, скромная, реальная международная политика. Большие международные игроки прекрасно знают минимальный международные вес Украины и ее президента. Поэтому они не обращают внимание на шумные выступления и заявления президента Зеленского и не спешат к ним прислушиваться или ответить.

Вся международная публичная политика Офиса президента, скорее всего, рассчитана на внутреннее употребление, чем на мировое сообщество, которое оставила Украину один на один с ее тяжелыми проблемами – коррупция, война с Россией, СП-2, некомпетентность центральной власти, кризис ветвей власти, наглый олигархизм и глубокое разочарование украинского общество в проводимых «реформах».

В тоже время, социально-экономическая политика президента Зеленского отличается жгучим антидемократизмом и стремлением добить остатки социального государства в Украине. Офис президента Зеленского смело «экспериментирует» с безработицей, ростом тарифов, штрафов и веером новых налогов. Удушение, сложившегося в Украине среднего класса, идет наравне с созданием феномена управляемой «новой бедности», которая должна служить средством терпимости и лояльности к политике властей и, соответственно, быть постоянным резервуаром электората нынешней власти. В социальной политике мы смело догоняем путинскую Россию, а не приближаемся к Европе.

В тоже время, не смотря на грозное заявление президента Зеленского, что олигархи его боятся, украинские олигархи чувствуют себя очень уверенно. Это еще один пример, когда самообман и политическая наивность Зеленского граничит с обманом общественного мнения.

Именно в деградации социально-экономической жизни Украины кроются шальные «успехи» политики президента Зеленского, а не в его сумбурной международной деятельности. Это хорошо видно по «наглом» или равнодушном отношению к Украине не только ООН, ЕС, НАТО, Германии, но и таких малых стран как Грузия и Венгрия.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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