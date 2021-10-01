Тарифи, пенсії, продаж алкоголю та правила для водіїв: як зміниться життя українців у жовтні

Другий місяць осені принесе українцям деякі зміни, що стосуватимуться комунальних тарифів, пенсійного забезпечення та деяких правил для водіїв автівок

З 1 жовтня у житті українців відбудуться деякі зміни, що вплинуть на різні аспекти їхнього життя. Зокрема, відчутним та таким, що позначиться практично на кожному, буде введення в країні з жовтня нових тарифів на комунальні послуги.

Нові тарифи

фото з відкритих джерел

Компанія «Нафтогаз» вводить новий тариф «Комфортний сезон» з 1 жовтня по 30 квітня. Ціна на газ складе 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості доставки. Споживачі виплачуватимуть суму рівномірними частинами за сім місяців споживання газу. Новий тариф запроваджується для того, щоб українці змогли уникнути пікових навантажень на сімейний бюджет у найхолодніші місяці року, коли споживання газу є найбільшим.

Ціна на електроенергію для споживачів також дещо зміниться. Якщо споживач використовує менше ніж 250 кВт/год на місяць, він повинен буде сплатити 1,44 грн за кожну кВт/год. Домогосподарства, що споживають понад цю норму, сплачуватимуть 1,68 грн за кВт/год.

Через суттєве поорожчання газу, значно зростуть і тарифи на опалення – вони збільшаться приблизно на 40%.

Тариф на тепло складе приблизно 2151,77-2433,90 грн за 1 гігакалорію. Споживачі що не мають лічільника, платитимуть 53,2 грн за квадратний метр житлової площі.

З 1 жовтня споживачі платитимуть 109,55−122,17 грн/м куб за гарячу воду залежно від типу будинку.

Осінній призов на строкову службу

фото з відкритих джерел

З 1 жовтня в Україні стартує черговий призов на строкову військову службу, що триватиме до 31 грудня 2021 року. Планується призвати 13575 людей. Призову підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 27 років, що не мають права на відстрочку.

Підвищення пенсій для деяких категорій громадян

фото з відкритих джерел

Пенсійні виплати із 1 жовтня будуть збільшені для тих пенсіонерів, які досягли 75 років. Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримають доплату в розмірі 400 грн.

Крім того, з 1 грудня будуть підвищені виплати:

для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок мінімальний розмір пенсії зросте до 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Поза населеними пунктами водіям завжди доведеться їздити з увімкненими фарами

фото з відкритих джерел

З 1 жовтня до 1 травня водії автомобілів повинні їздити з включеними фарами поза населеними пунктами. На дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар.

Поліція нагадує, що порушникам цих правил загрожують штрафи.

«Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі при будь-якій погоді й істотно зменшить ризик потрапити в ДТП», – уточнили правоохоронці.

За порушення цієї вимоги водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 грн (ч.2 статті 122 КУпАП).

Нові штрафи за перевантаження

фото з відкритих джерел

Із 1 жовтня в Україні набуває чинності новий закон, що передбачає штрафи за перевантаження габаритно-вагового транспорту, нарахування яких здійснюватиметься автоматично. Відповідно до закону, їхня сума сягатиме від 8500 до 51 000 гривень.

Порушникам доведеться сплатити таку суму штрафу:

перевантаження від 5% до 10% – 8,5 тисячі гривень;

від 10% до 20% – 17 тисяч гривень;

від 20% до 30% – 34 тисячі гривень;

перевантаження від 30% – 51 тисяча гривень.

Нові правила продажу алкоголю

фото: pixabay

Із 1 жовтня 2021 року почне діяти один із пунктів наказу Міністерства фінансів України, який вступив у силу ще в липні. Він стосується обов'язків продавців друкувати в чеку штрихкод марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

Усі продавці, юридичні особи та фізособи-підприємці повинні будуть у фіскальних чеках вказувати штрихкод у разі продажу всієї пляшки або при її розкорковуванні. Вводити його можна як вручну, так і за допомогою сканера.

Якщо йдеться про приготування коктейлів, то акцизний код вводитиметься лише одного разу – при новому розкорковуванні. У разі продажу алкоголю на розлив код також потрібно буде вводити лише при розкорковуванні пляшки.

Усе вищесказане стосується пляшок спиртного, які володіють акцизними марками нового зразка. Мається на увазі, що в них є штрихкод і QR-код для сканування, такі акцизні марки дійсні з початку 2021 року.

Бувають, однак, і старі марки, де немає кодів, а в них самих використовується кирилиця. Такий акцизний код валідацію не пройде, і в чек його додавати не потрібно. Однак продавати такі пляшки можна без вказівки акцизного коду – слід лише стежити за терміном придатності.

Експерти вважають, що тепер чеки на алкоголь збільшаться вдвічі.

З 1 жовтня в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні

фото з відкритих джерел

Усі лікарняні з 1 жовтня в Україні медики почнуть оформлювати лише в електронному форматі. Лікар муситиме внести дані до електронної системи охорони здоров’я.

Зазначимо, що систему обіцяли повноцінно запустити ще з 1 вересня. Але через те, що не всі лікарні встигали, дату перенесли на 1 жовтня.

Загалом система е-лікарняних запрацювала у тестовому режимі з 1 червня 2021 року. Але на початок осені з 3 тисяч закладів у електронній системі змогли працювати лише 2,2 тисячі.

Інсулін лише за електронним рецептом

Фото з відкритих джерел

З 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою «Доступні ліки» лише за електронними рецептами.

Для цього спершу потрібно відвідати ендокринолога та отримати індивідуальний план лікування. Потім необхідно отримати електронний рецепт в ендокринолога або свого сімейного лікаря (якщо це первинний рецепт, то лише в ендокринолога.

Потім можна отримати інсулін у будь-якій аптеці з позначкою «Тут є доступні ліки». Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливі.

Також із 1 жовтня до програми «Доступні ліки» внесуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Йдеться про такі захворювання як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

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