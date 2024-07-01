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«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото)

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото)
Баггі вже не вперше передаються волонтерами до бойових підрозділів ЗСУ і у них завжди є нагальна потреба
фото: suspilne.media

Цього разу до хлопців на передову відправлять також трофейну техніку, яку відвоювали в окупантів, розповів військовослужбовець Сергій

До військових на східний напрямок поїдуть баггі, пікапи та відремонтована трофейна техніка, яку передали волонтери громадської організації «Вільні та вірні». Про це повідомляє «Суспільне», пише «УНН».

За словами організатора акції та голови ГО «Вільні та вірні» Віталія Герсака, загалом на фронт відправляється 30 одиниць баггі, вісім пікапів і відремонтована військова техніка, яку відвоювали у росіян на півдні України.

«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото) фото 1
фото: suspilne.media

«Ми відновлюємо цю техніку, приводимо її у хороший стан і відправляємо хлопцям на фронт. Також ми намагаємося дбати про побутові умови для наших військових. Взимку передавали генератори, пічки, теплий одяг та паливо, а зараз відправляємо чергову мобільну лазню, де можна помитися і привести до ладу особисті речі. Це вже 9-тий мобільний комплекс у цьому році, який ми відправляємо на передову. У солдатському побуті зазвичай дуже мало приємних зручностей, тому такі речі є дуже затребуваними», – відзначив Віталій Герсак.

Баггі вже не вперше передаються волонтерами до бойових підрозділів ЗСУ і у них завжди є нагальна потреба. Зазвичай їх виготовляють на основі перероблених радянських авто, зазначає військовослужбовець Андрій.

«Прохідність у неї по ґрунтових дорогах ідеальна. Вона легка, швидка, можна транспортувати пораненого чи робити підвіз БК. Для виконання бойових завдань ця машина саме те, що потрібно», – прокоментував військовий.

Серед авто, які вирушають на передову є також спеціальний евакуаційний пікап, який обладнано окремим місцем для вивозу поранених. Авто має спеціальне устаткування для закріплення крупнокаліберного кулемета або гранатомету, щоб можна було відстрілюватись при виїзді з позицій та прикривати вогнем особовий склад.

Цього разу до хлопців на передову відправлять також трофейну техніку, яку відвоювали в окупантів, розповів військовослужбовець Сергій. Серед них – танк Т-62, який українські воїни відбили у російських окупантів на Херсонському напрямку. 

«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото) фото 2

Інші трофейні машини планують також відновити та передати військовим, зазначив командир військової частини Руслан Соколовський.

«Мова йде про артилерійські системи МСТА-Б, санітарні автомобілі, танки Т-62, які було захоплено на полях боїв у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях», – поділився командир.

Як повідомлялося раніше, за допомоги та сприяння ГО «Вільні та Вірні» бойовим підрозділам ЗСУ з початку 2024 року було передано близько 500 FPV-дронів, більше 100 генераторів, близько 70 тепловізорів, 6 000 комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, мобільні прально-побутові комплекси, 15 пікапів та близько 80 баггі «Хижак».

Теги: військова техніка пікапи танки фронт Україна війна

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