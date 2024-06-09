Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Міноборони повідомило про перші успіхи

У Міноборони дозвіл від західних партнерів на застосування їхнього озброєння по РФ називають серйозним кроком уперед

У Міноборони України підтвердили знищення та пошкодження комплексів С-300, С-400 у РФ за допомогою артилерійських установкок західного зразка. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

«1 червня 2024 року Сили оборони України підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300, С-400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків. Дозвіл від західних партнерів на застосування іноземного озброєння для знищення воєнних цілей на території РФ – дуже серйозний крок уперед. Сили оборони України продемонстрували, що така бойова операція цілком можлива», – сказав він.

Окрім того, за його словами, протягом тижня російські зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися.

«Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території РФ як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини», – додав Лазуткін.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Велика Британія також вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.