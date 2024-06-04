Глава Запорізької ОВА розказав, скільки сільгоспземель втрачено через окупацію

Іван Федоров: «До повномасштабної війни на Запоріжжі було 1 млн га посівних площ, нині – 250 тис. га»

Черег бойові дії 750 тис. га сільськогосподарських земель у Запорізькій області є недоступними для користування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Раніше, до повномасштабної війни, на Запоріжжі було 1 млн гектарів посівних площ, нині – приблизно 250 тис. га. Працювати складно, бо логістика ускладнена, вартість продукції через це вища», – пояснив Федоров.

Та, не зважаючи на безпосередню близькість до лінії фронту, фермери у Гуляйполі та Оріхові продовжують працювати, зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

На думку Федорова, без відновлення системи меліорації побудувати якісну систему сільського господарства буде неможливо. «Ще до початку повномасштабного вторгнення в області був план модернізації системи меліорації. Будемо до цієї ідеї повертатися. Щодо длсі Каховського водосховища, то це питання радше до профільних міністрів», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Зокрема, Україна компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки та почав працювати на них.

Участь у програмі можуть взяти аграрії, землі яких вже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. Такі аграрії вже з 30 травня можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації до Центру гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

До слова, на Хмельниччині обвинуваченого у злочинах проти нацбезпеки зобов'язали повернути в комунальну власність землю вартістю понад 1 млрд грн.