Чи продають електроенергію за кордон? Заступник міністра енергетики відповів

Колісник зауважив, що графіки відключені світла виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов

Україна не продає електроенергію за кордон, а працює над забезпечення стабільного електроживлення всередині країни. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, інформація про такий продаж є фейком.

«Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджуються як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб», – сказав Колісник.

Заступник міністра запевнив, що енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент. Колісник наголосив, що на роботу системи можуть впливати обстріли і кардинальна зміна погодних умов.

Нагадаємо, внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Як зазначив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії. Про це він заявив на форумі «Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес». Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить енергосистему країни більш стійкою до ворожих атак.

Також повідомлялося, що наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Гендиректор Yasno поінформував, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складною. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.