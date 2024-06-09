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Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати
Військовозобов'язані зможуть отримати направлення на ВЛК або під час особистого візиту до ТЦК, або в застосунку «Резерв+»
фото: Pexels

Направлення на медкомісію з’являться в «Резерв+»

Міноборони планує запровадити електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+. Отримати їх зможуть особи зі статусом «обмежено придатний». Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону .

Варто зазначити, що в Україні вже набув чинності закон, який передбачає скасування статусу «обмежено придатний».

Черногоренко пояснила, що зараз у застосунку «Резерв+» не можна отримати електронне направлення на медкомісію, однак Міноборони вже працює над впровадженням цієї функції.

«Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в «Резерв+». Це за бажанням людини», – зауважила заступниця міністра.

Така технічна можливість дозволить військовозобов'язаним обирати – отримати направлення на проходження ВЛК або під час особистого візиту до ТЦК, або в застосунку «Резерв+». Міноборони очікує, що нововведення допоможе розвантажити військкомати й не створювати черг для того, щоб просто отримати направлення.

Нагадаємо, що діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану. 

Закон про скасування статусу «‎обмежено придатний» набув чинності у квітні. Військовозобовʼязані та військові, які наразі мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

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Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний

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