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NYT розповіла історію 98-річної бабусі, якій вдалось вийти з Очеретиного

Надія Карбунар
glavcom.ua
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NYT розповіла історію 98-річної бабусі, якій вдалось вийти з Очеретиного
Лідія Степанівна Ломіковська пережила голод та Другу світову
фото: The New York Times

Жінка подолала близько 10 км під обстрілами

У квітні 2024 року на Донеччині 98-річна Лідія Степанівна пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Жінка подолала близько 10 км під обстрілами, двічі падала – але будь-що прагнула дістатися вільної території України. Підрозділ поліції «Білі янголи» спільно з військовими доправили жінку до пункту допомоги, зараз вона перебуває у відносній безпеці. Сміливу історію Лідії Ломіковської розповіло видання The New York Times.

Наприкінці квітня біля її зруйнованого будинку зʼявився солдат окупаційної армії Росії. Перше, що зробив загарбник – застрелив собаку родини.

Тоді там була і невістка пані Лідії – 66-річна Ольга. Вона закричала: «Що ти наробив? Він мене захищав». На це окупант їй відповів: «Тепер я захищу тебе», – пригадує Ольга.

«Лідія Ломіковська пережила організований Сталіним голод, що забрав мільйони життів у 1930-х роках, а також німецьку окупацію її міста Очеретине під час Другої світової війни. Вона сказала, що не знає, чому її життя було оточене скорботою. Але коли війна знову прийшла на її поріг, вона зрозуміла, що не хоче жити під «захистом» Росії», – пише NYT.

Коли навколо Очеретиного вибухали снаряди, жінка опинилася відірвана від своєї сім'ї. Тож вона вирішила йти з міста пішки. Годинами, в одних капцях, без їжі та води, вона йшла повз тіла загиблих солдатів, спотикаючись об воронки від бомб, не знаючи, чи не стане її наступний крок останнім.

«Я йшла всю дорогу, і ніде нікого не було, тільки постріли, і я думала, чи не в мене стріляють. Я йшла, перехрестившись, і думала, якби тільки ця війна закінчилася, якби тільки все припинилося», – розповіла пані Лідія в одному з інтервʼю.

Зараз 98-річна пані Лідія живе з онукою в невеликому будинку приблизно за десяток кілометрів від Часового Яру на Донеччині, яке окупанти намагаються захопити.

Якщо росіянам вдасться взяти Часів Яр, пані Лідія знає, що їй, можливо, знову доведеться тікати.

Нагадаємо, російські загарбники прорвали і закріпилися у населеному пункті Очеретине на Авдіївському напрямку.

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Теги: окупанти війна жінка солдат Часів Яр

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